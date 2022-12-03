Макрон выразил уверенность, что 2023 год будет отмечен замедлением темпов экономики в мире

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 выразил уверенность, что наступающий 2023 год будет отмечен замедлением темпов мировой экономики.
Макрон выразил уверенность, что 2023 год будет отмечен замедлением темпов экономики в мире
  • globallookpress.com

«Наступающий 2023 год будет, несомненно, отмечен замедлением темпов мировой экономики», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, экономики некоторых европейских стран уже вступили в период спада, однако во Франции такой момент не наступил.

По прогнозам французского лидера, восстановление мировой экономики начнётся в 2024 году.

 «У Франции есть все возможности, чтобы выйти более сильными из этого тяжёлого периода истории», — заключил он.

Как ранее отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.

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