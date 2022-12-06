Пентагон: отсутствие полноценного бюджета США угрожает развитию гиперзвукового оружия
По его словам, пострадать могут такие области, как гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия, новые технологии ПВО ближнего радиуса и разработка пусковых средств запуска межконтинентальных баллистических ракет.
«Резолюция о продолжении финансирования нарушает главные испытания и тренировочные события, влияет на готовность и поддержку, сокращает найм», — цитирует Райдера РИА Новости.
15 ноября военный обозреватель Калеб Ларсон выразил мнение, что США истощают свой арсенал боеприпасов поставками оружия на Украину.