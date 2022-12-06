Пентагон: отсутствие полноценного бюджета США угрожает развитию гиперзвукового оружия

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя новую резолюцию конгресса о продолжении финансирования работы правительства, сообщил, что отсутствие принятого полноценного бюджета Соединённых Штатов на начавшийся финансовый год угрожает реализации планов Минобороны по внедрению технологий гиперзвукового оружия.

По его словам, пострадать могут такие области, как гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия, новые технологии ПВО ближнего радиуса и разработка пусковых средств запуска межконтинентальных баллистических ракет.

«Резолюция о продолжении финансирования нарушает главные испытания и тренировочные события, влияет на готовность и поддержку, сокращает найм», — цитирует Райдера РИА Новости.

15 ноября военный обозреватель Калеб Ларсон выразил мнение, что США истощают свой арсенал боеприпасов поставками оружия на Украину.