Соединённые Штаты истощают свой арсенал боеприпасов поставками оружия на Украину, заявил военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.

Отмечается, что критическая нехватка боеприпасов может привести к «колоссальным последствиям».

Ларсон выразил мнение, что американскую промышленную базу стоит «снимать с мирных рельсов».

«Её нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», — заключил он.

Ранее обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны позволять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «водить их за нос» и ставить мир «на грань ядерной войны».