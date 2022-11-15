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Newsweek: США рискуют столкнуться с нехваткой боеприпасов из-за военных поставок Украине

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Соединённые Штаты истощают свой арсенал боеприпасов поставками оружия на Украину, заявил военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.

Отмечается, что критическая нехватка боеприпасов может привести к «колоссальным последствиям».

Ларсон выразил мнение, что американскую промышленную базу стоит «снимать с мирных рельсов».

«Её нужно расширять — нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», — заключил он.

Ранее обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны позволять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «водить их за нос» и ставить мир «на грань ядерной войны».

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