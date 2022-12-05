Newsweek: большинство стран мира не разделяют позицию США и Европы относительно СВО
- РИА Новости
«Факт остаётся фактом: в отношении конфликта на Украине большая часть мира не находится на одной волне с США и Европой. У разных стран разные интересы, и они стремятся их защитить, несмотря на то, что им заламывают руки», — пишет журналист.
Он отметил, что власти на Западе «поступили бы мудро», если бы помнили об этом «фундаментальном моменте в международных отношениях».
В июле гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран, несмотря на позицию Запада вокруг Украины.