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Newsweek: большинство стран мира не разделяют позицию США и Европы относительно СВО

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Большая часть мира не поддерживает стороны США и Европы в ситуации вокруг спецоперации России на Украине, это факт. Об этом в статье для Newsweek написал обозреватель Дэниел Депетрис.
Newsweek: большинство стран мира не разделяют позицию США и Европы относительно СВО
  • РИА Новости

«Факт остаётся фактом: в отношении конфликта на Украине большая часть мира не находится на одной волне с США и Европой. У разных стран разные интересы, и они стремятся их защитить, несмотря на то, что им заламывают руки», — пишет журналист.

Он отметил, что власти на Западе «поступили бы мудро», если бы помнили об этом «фундаментальном моменте в международных отношениях».

В июле гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран, несмотря на позицию Запада вокруг Украины.

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