Эрдоган: Турция ведёт подготовительные работы по проекту газового хаба

Турция ведёт подготовительные работы по проекту «газового хаба», который был предложен президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на встрече с молодёжью в городе Шанлыурфа.

18 ноября Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.

До этого министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.