Эрдоган: Турция ведёт подготовительные работы по проекту газового хаба

Короткая ссылка
Турция ведёт подготовительные работы по проекту «газового хаба», который был предложен президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция ведёт подготовительные работы по проекту газового хаба
  • Gettyimages.ru

«Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на встрече с молодёжью в городе Шанлыурфа.

18 ноября Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.

До этого министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить