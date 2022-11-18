Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного «газового хаба», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику торгово-экономических связей Москвы и Анкары.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.