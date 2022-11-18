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Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции

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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом детали создания газового хаба в Турции.
Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного «газового хаба», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику торгово-экономических связей Москвы и Анкары.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез заявил, что Турция рассчитывает на начало работ по реализации предложенного российской стороной проекта газового хаба с начала 2023 года.

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