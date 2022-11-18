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В Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом», — заявил Песков.

Он также сообщил, что во второй половине дня 18 ноября состоится ещё один международный телефонный разговор.

14 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

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