В Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом», — заявил Песков.

Он также сообщил, что во второй половине дня 18 ноября состоится ещё один международный телефонный разговор.

14 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.