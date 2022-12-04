Главред «Дождя» опроверг информацию о переезде телеканала в Грузию
- РИА Новости
Вместе с этим он добавил, что некоторые сотрудники объявили, что увольняются.
«Канал остаётся там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются», — сказал Дзядко.
Ранее источники RT в окружении гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой*** заявили, что руководство телеканала рассматривает возможность полного переезда редакции в Грузию.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.
*** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.