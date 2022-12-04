Главред «Дождя» опроверг информацию о переезде телеканала в Грузию

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Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко** заявил РИА Новости, что информация о переезде канала в Грузию не соответствует действительности.
Главред «Дождя» опроверг информацию о переезде телеканала в Грузию
  • РИА Новости

Вместе с этим он добавил, что некоторые сотрудники объявили, что увольняются.

«Канал остаётся там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются», — сказал Дзядко. 

Ранее источники RT в окружении гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой*** заявили, что руководство телеканала рассматривает возможность полного переезда редакции в Грузию.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

*** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

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