Володин: сначала Запад отбирал имущество российских бизнесменов, а теперь арестовывает их

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о задержании российского предпринимателя в Лондоне, заявил, что сначала западные страны отбирали принадлежащее бизнесменам из России имущество, а теперь арестовывают их самих.

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал он в Telegram.

Володин также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что хранящие за рубежом активы и деньги бизнесмены замучаются «пыль глотать» в попытке вернуть эти средства.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать свою собственную страну.

В сентябре Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.