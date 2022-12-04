Володин: сначала Запад отбирал имущество российских бизнесменов, а теперь арестовывает их

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о задержании российского предпринимателя в Лондоне, заявил, что сначала западные страны отбирали принадлежащее бизнесменам из России имущество, а теперь арестовывают их самих.
Володин: сначала Запад отбирал имущество российских бизнесменов, а теперь арестовывает их
  • РИА Новости

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал он в Telegram.

Володин также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что хранящие за рубежом активы и деньги бизнесмены замучаются «пыль глотать» в попытке вернуть эти средства.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать свою собственную страну.

В сентябре Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить