Володин: сначала Запад отбирал имущество российских бизнесменов, а теперь арестовывает их
- РИА Новости
Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.
«Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь — арестовывают их самих», — написал он в Telegram.
Володин также напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что хранящие за рубежом активы и деньги бизнесмены замучаются «пыль глотать» в попытке вернуть эти средства.
Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать свою собственную страну.
В сентябре Путин заявил, что российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом.