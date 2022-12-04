Аналитик Оленченко объяснил вопрос о борьбе с российской «пропагандой» во Франции

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Национального собрания Франции Бенжамена Хаддада о том, как правительство страны намерено бороться с распространением российских «пропагандистских» каналов, в том числе на территории Украины и государств Ближнего Востока.
Аналитик Оленченко объяснил вопрос о борьбе с российской «пропагандой» во Франции
  • РИА Новости

По словам аналитика, здесь может быть два аспекта, один из которых — отвлечь французское население от экономических и социальных сложностей, «которые сложились из-за неверной стратегии французской политики».

«Такая постановка вопроса может занять умы и внимание населения якобы проблемой пропаганды», — уверен он. 

Второй причиной, по мнению Оленченко, могла бы стать борьба за информационное пространство.

«В данной ситуации они хотят удовлетворить интересы французских или каких-то иностранных компаний, которые не могут конкурировать с информацией российских каналов», — считает аналитик.

Ранее во Франции подняли вопрос о борьбе с российской «пропагандой».

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

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