Bild: в Мюнхене беженка с Украины устроила драку с сотрудниками ПВР

Беженка с Украины устроила драку с сотрудниками пункта временного размещения (ПВР) в немецком Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что запрещается правилами пожарной безопасности центра.

Об этом информирует газета Bild.

Уточняется, что украинка хотела использовать сетевой удлинитель в своей комнате, чтобы зарядить компьютер.

«Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она (женщина. —RT) потянулась за проводом и зарядкой», — рассказала беженка.

Затем в комнату зашла ещё одна женщина, и вскоре произошла драка.

В результате инцидента, по данным издания, украинка получила «лёгкие повреждения руки».

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».