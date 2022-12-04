В США заявили, что не располагают данными о решении Ирана получить ядерное оружие

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США не располагают свидетельствами того, что в Иране приняли решение о получении ядерного оружия, заявила глава Нацразведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс.

«У нас нет информации, которая указывала бы на то, что они приняли решение получить ядерное оружие, но мы, очевидно, по-прежнему видим, что они делают шаги (в этом направлении. — RT)», — цитирует её ТАСС.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

Спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли заявил о готовности американского президента Джо Байдена прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

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