Байден готов к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Президент США Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Однако, по словам Малли, пока что для этого время не пришло. Он подчеркнул, что в США всё ещё предпочитают дипломатию силе.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.