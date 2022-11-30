Байден готов к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана

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Президент США Джо Байден готов прибегнуть к военному вмешательству, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли.
Байден готов к военным средствам, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана
  • Gettyimages.ru

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Однако, по словам Малли, пока что для этого время не пришло. Он подчеркнул, что в США всё ещё предпочитают дипломатию силе.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо.

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