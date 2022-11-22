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ISNA: Иран увеличил уровень обогащения урана до 60% на объекте в Фордо

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Иран впервые нарастил обогащение урана до 60% на своём заводе в Фордо, сообщает агентство ISNA.
ISNA: Иран увеличил уровень обогащения урана до 60% на объекте в Фордо
  • AP
  • © Vahid Salemi

Как отмечается, это было сделано после того, как 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию «против мирной ядерной деятельности» Ирана.

Кроме того, Иран подготовил ещё несколько газовых центрифуг на площадке в Натанзе, пишет агентство.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению СВПД.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.

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