В СКЦ сообщили о выходе пяти сухогрузов с зерном из украинских портов

Пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и ячменем покинули украинские порты, сообщили в Совместном координационном центре.

«3 декабря пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 190 212 т зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что корабль Athina II доставит в Китай 70 920 т кукурузы, судно CPT Dimitrios S направилось в Португалию с 56 449 т кукурузы и 8 543 т ячменя. Сухогруз Rizabey отправился в Испанию с 13,4 тыс. т кукурузы и 9,9 тыс. т пшеницы.

Судно BR Glory доставит в Египет пшеницу, а сухогруз Queen Sarah — кукурузу в Италию.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил о готовности страны заместить украинское зерно.