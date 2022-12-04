В США спрогнозировали сложности при создании в России высокоточных ракет

Короткая ссылка
Глава Нацразведки США Эврил Хейнс допустила возникновение сложностей в России при создании высокоточных ракет, используемых в спецоперации на Украине.

Хейнс отметила высокий уровень расхода высокоточных боеприпасов, однако отказалась поделиться подробностями в цифрах.

«По нашим данным, у них (России. — RT) нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары лишь по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.

В Минобороны сообщали, что ВС России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить