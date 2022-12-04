В США спрогнозировали сложности при создании в России высокоточных ракет

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс допустила возникновение сложностей в России при создании высокоточных ракет, используемых в спецоперации на Украине.

Хейнс отметила высокий уровень расхода высокоточных боеприпасов, однако отказалась поделиться подробностями в цифрах.

«По нашим данным, у них (России. — RT) нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары лишь по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.

В Минобороны сообщали, что ВС России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.