Лавров: ВС России атакуют инфраструктуру Украины, которая помогает убивать русских

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Россия наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лавров: ВС России атакуют инфраструктуру Украины, которая помогает убивать русских
  • РИА Новости

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«Мы выводим (из строя. — RT) объекты энергетики, которые позволяют накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия, отправкой на Украину наёмников и военных инструкторов, а также подготовкой кадров на своей территории.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все крупные гидро- и теплоэлектростанции на Украине получили повреждения из-за ракетных атак.

В Минобороны сообщали, что ВС России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

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