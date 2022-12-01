Лавров: ВС России атакуют инфраструктуру Украины, которая помогает убивать русских

Россия наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы выводим (из строя. — RT) объекты энергетики, которые позволяют накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе поставками оружия, отправкой на Украину наёмников и военных инструкторов, а также подготовкой кадров на своей территории.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все крупные гидро- и теплоэлектростанции на Украине получили повреждения из-за ракетных атак.

В Минобороны сообщали, что ВС России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.