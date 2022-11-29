Глава «Укрэнерго» заявил о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС в стране
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Об этом он сказал в комментарии изданию «Новое время. Бизнес».
«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Кудрицкий добавил, что не может говорить подробно о последствиях каждого удара.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине.
В Минобороны сообщали, что ВС России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.