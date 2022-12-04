Захарова ответила на заявление Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины
Нуланд ранее сообщила, что российский лидер Владимир Путин решил не использовать ядерное оружие на Украине «из-за жёстких предупреждений со стороны других государств». По словам американского дипломата, Россия вместо этого перешла к другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Захарова, в свою очередь, отметила, что Нуланд вновь «сама себя победила»: сначала в США подняли в СМИ тему ядерной угрозы, якобы исходящую со стороны России, а теперь «пытаются свалить с больной головы на здоровую».
Якобы ядерный армагеддон не наступил из-за «жёстких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)... Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.
Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины.