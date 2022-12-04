Захарова ответила на заявление Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах Москвы по украинской энергосистеме.

Нуланд ранее сообщила, что российский лидер Владимир Путин решил не использовать ядерное оружие на Украине «из-за жёстких предупреждений со стороны других государств». По словам американского дипломата, Россия вместо этого перешла к другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Захарова, в свою очередь, отметила, что Нуланд вновь «сама себя победила»: сначала в США подняли в СМИ тему ядерной угрозы, якобы исходящую со стороны России, а теперь «пытаются свалить с больной головы на здоровую».

Якобы ядерный армагеддон не наступил из-за «жёстких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)... Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее $203 млн.

Президент Польши Анджей Дуда призвал польский бизнес «отважно» принимать участие в проектах по восстановлению Украины.