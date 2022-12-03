The Independent: в Лондоне задержан российский бизнесмен
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По информации издания, бизнесмена, чьё имя не приводится, задержали в его доме в Лондоне.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на статью, предпринимателя обвиняют не только в отмывании денег, но и в сговоре с целью обмана британского МВД путём лжесвидетельства.
19 октября Минюст США заявил об аресте в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса по делу об уклонении от санкций и отмывании денег.
Адвокат сообщил, что Артём Усс заявляет о своей невиновности.