Макрон заявил о красных линиях в поставках оружия Киеву, которые Париж никогда не перейдёт
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«Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии защищать национальную территорию, потенциал наших солдат. Никогда», — приводит РИА Новости его аргумент в качестве первого ограничения.
Второй красной линией Макрон назвал поставку такого оружия, которая может напрямую вовлечь Францию в украинский конфликт.
Он подчеркнул, что Париж не будет поставлять такое оружие.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.