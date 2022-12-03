Макрон заявил о красных линиях в поставках оружия Киеву, которые Париж никогда не перейдёт

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что Франция продолжит осуществлять поставки вооружения Украине, однако существуют определённые красные линии в этом вопросе, которые Париж никогда не перейдёт.

«Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии защищать национальную территорию, потенциал наших солдат. Никогда», — приводит РИА Новости его аргумент в качестве первого ограничения.

Второй красной линией Макрон назвал поставку такого оружия, которая может напрямую вовлечь Францию в украинский конфликт.

Он подчеркнул, что Париж не будет поставлять такое оружие.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франция продолжает осуществлять «безумные поставки» вооружения Украине, не принимая во внимание нужды собственной армии.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.