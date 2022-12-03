Глава Европейской народной партии Вебер заявил о неготовности Германии к наплыву беженцев

Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что зимой Европейский союз, включая ФРГ, столкнётся с большим количеством беженцев с Украины, однако Германия не готова к подобной ситуации.

По его словам, приёмные центры беженцев на территории Германии в данный момент переполнены.

Вебер добавил, что в связи с этим немецкому правительству придётся открыть больше спортивных залов для размещения беженцев и ограничить из-за этого школьные и спортивные занятия.

«Германия не готова к такой ситуации. Федеральное правительство просто игнорирует эти проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».