DM: заявление главы ЕК об Ирландии вызвало недовольство в Британии
- AP
«Сегодня ещё одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта на Украине», — заявила она.
По словам фон дер Ляйен, в ситуации вокруг Украины «на карту поставлено больше», чем будущее одной страны.
Британский депутат Джейкоб Рис-Могг раскритиковал заявление главы Еврокомиссии и назвал его «недипломатичным, неразумным и неправильным».
Ранее Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в проведении референдума о независимости. Организация подобного голосования без согласия британского правительства признаётся незаконной.
В свою очередь, шотландский первый министр Никола Стёрджен заявила, что запрет референдума лишь подтверждает необходимость его проведения.