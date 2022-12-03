DM: заявление главы ЕК об Ирландии вызвало недовольство в Британии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила ситуацию в Ирландии с украинским кризисом, чем вызвала недовольство политиков в Британии. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Сегодня ещё одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта на Украине», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, в ситуации вокруг Украины «на карту поставлено больше», чем будущее одной страны.

Британский депутат Джейкоб Рис-Могг раскритиковал заявление главы Еврокомиссии и назвал его «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Ранее Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в проведении референдума о независимости. Организация подобного голосования без согласия британского правительства признаётся незаконной.

В свою очередь, шотландский первый министр Никола Стёрджен заявила, что запрет референдума лишь подтверждает необходимость его проведения.