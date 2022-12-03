Политик Диана Саре: власти США скрывают, что жители хотят хороших отношений с Россией
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«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. Там контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке», — отметила она.
По словам Саре, последние выборы на острове Тайвань являются показательным эпизодом: люди «массово» шли голосовать, поскольку они «искренне против войны с Китаем».
Ранее американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.
Также ранее китайское издание Global Times сообщило, что американские политологи рискуют потерять доверие по всему миру, если продолжат «смывать в унитаз» объективность и честность, преследуя при этом политкорректность.