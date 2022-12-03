Власти Соединённых Штатов скрывают, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, заявила независимый кандидат в cенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре. Об этом сообщает ОСН.

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. Там контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке», — отметила она.

По словам Саре, последние выборы на острове Тайвань являются показательным эпизодом: люди «массово» шли голосовать, поскольку они «искренне против войны с Китаем».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.

Также ранее китайское издание Global Times сообщило, что американские политологи рискуют потерять доверие по всему миру, если продолжат «смывать в унитаз» объективность и честность, преследуя при этом политкорректность.