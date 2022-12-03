В Twitter опубликовали доказательства давления властей США на соцсеть для цензуры

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.

«Приступим», — написал Маск и запостил ссылку на публикацию журналиста Мэтта Таибби, содержащую доказательства со внутренними документами компании.

По словам журналиста, к 2020 году запросы от властей, особенно от Демократической партии, стали привычными.

«Один из руководителей писал другому: «Новые данные на пересмотр от команды Байдена». Ответом на это было: «Сделано», — написал Таибби, прикрепив к посту скрин копии переписки с перечнем твитов, подлежащих удалению.

По его словам, соцсеть принуждали к использованию инструментов по контролю за свободой слова. Он отметил, что пользователи Twitter, включая селебрити, могли быть удалены по политическому приказу.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск пообещал обнародовать документы, обнажающие подавление свободы слова в США.

До этого он выступил против онлайн-цензуры в Соединённых Штатах.

Илон Маск также прокомментировал свои попытки реформировать социальную сеть