Global Times: политологи США рискуют потерять доверие по всему миру

Американские политологи рискуют потерять доверие по всему миру, если продолжат «смывать в унитаз» объективность и честность, преследуя при этом политкорректность, пишет китайское издание Global Times.

В статье под заголовком «Когда учёные США начнут думать как политики, люди перестанут верить их словам» упоминается встреча венгерского премьера Виктора Орбана и американского эксперта Джона Миршаймера, которые сделали заявление о том, что конфликт на Украине «является самым опасным за последние десятилетия, и поэтому он должен закончиться как можно скорее».

При этом политолог Фрэнсис Фукуяма высмеял позицию Миршаймера, предположив, что тот всё больше становится похож на сторонника MAGA (MAGA — лозунг сторонников Дональда Трампа. — RT).

Авторы материала отмечают, что Фукуяма «мыслит не как учёный, а как политик, склонный делать поспешные выводы и навешивать ярлыки на других политиков, с которыми он не согласен».

Издание пишет, что в США «нет места для дебатов о том, что правильно, а что неправильно» в ситуации вокруг Украины, потому что «единственным «виновником» должна быть Россия».

Комментарий Фукуямы при этом не является частным случаем, а «отражает общее отношение элиты США» к тем политологам, которые выделяются из мейнстрима.

«Американская политическая и академическая атмосфера всё дальше и дальше отдаляется от поиска правды, объективности, беспристрастности и справедливости», — полагает старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сию.

Ранее американский журналист Гленн Гринвальд заявил, что американские демократы после 2016 года сделали вывод, что единственный способ выиграть выборы заключается в контроле над потоком информации в интернете.

Чтобы сделать это, они стремятся переиначить смысл термина «свобода слова» и сделали цензуру центром своей политической стратегии, считает он.