США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Компания Northrop Grumman презентовала стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие.

Как сообщает ТАСС, бомбардировщик оснащён технологией маскировки «стелс». Согласно заявлению разработчика, B-21 Raider представляет собой первый бомбардировщик шестого поколения в мире.

В презентации, которая проходила в Калифорнии на заводе корпорации Northrop Grumman, принял участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер анонсировал представление B-21 Raider.

В декабре 2021 года в Федерации американских учёных сообщили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Они рассчитаны для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также для других европейских истребителей-бомбардировщиков.