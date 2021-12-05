Учёные США заявили о намерении страны создать 480 новых ядерных авиабомб до 2025 года

В Федерации американских учёных сообщили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Как пишет Интерфакс, данное число превышает арсеналы ядерных боеприпасов Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Отмечается, что ядерные авиабомбы B61-12 — это модификации предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они рассчитаны для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также для других европейских истребителей-бомбардировщиков.

Уточняется, что на данный момент на европейском театре военных действий США располагают 100–150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61.