США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря

США представят свой новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider в пятницу, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле, Калифорния», — сказал он. Слова Райдера приводит ТАСС.

Агентство отмечает, что ВВС США планируют представить бомбардировщик нового поколения первый раз за 34 года.

Как ожидается, B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году.

В декабре 2021 года в Федерации американских учёных сообщили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Они рассчитаны для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также для других европейских истребителей-бомбардировщиков.