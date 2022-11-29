США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря

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США представят свой новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider в пятницу, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

«Министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле, Калифорния», — сказал он. Слова Райдера приводит ТАСС.

Агентство отмечает, что ВВС США планируют представить бомбардировщик нового поколения первый раз за 34 года.

Как ожидается, B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году.

В декабре 2021 года в Федерации американских учёных сообщили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.

Они рассчитаны для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также для других европейских истребителей-бомбардировщиков.

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