США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
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«Министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле, Калифорния», — сказал он. Слова Райдера приводит ТАСС.
Агентство отмечает, что ВВС США планируют представить бомбардировщик нового поколения первый раз за 34 года.
Как ожидается, B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году.
В декабре 2021 года в Федерации американских учёных сообщили, что до 2025 года в США будет произведено 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12.
Они рассчитаны для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также для других европейских истребителей-бомбардировщиков.