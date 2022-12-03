В Госдепе ожидают «стабильно мрачной» ситуации в российской экономике

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США ожидают, что ситуация в российской экономике будет «устойчивой, стабильной и мрачной», заявила главный экономист американского Госдепа Эмили Бланшар.

«Прогнозы того, что произойдёт в будущем (с экономикой России. — RT), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — цитирует её РИА Новости.

Бланшар отметила, что по «самым оптимистичным прогнозам» экономика России к 2030 году будет на 20% меньше, чем если бы страна не начала спецоперацию на Украине.

По словам специалиста, экономический рост будет зависеть от изменений спроса на нефть и усилий России по нивелированию негативных последствий монетарной и фискальной политики.

Ранее Бланшар заявила о возможности корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели, которые заключаются в сокращении доходов России.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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