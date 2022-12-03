В США допустили возможность нападения Пекина на Тайвань

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В Белом доме допустили возможность нападения Пекина на Тайвань и в связи с этим предпринимают усилия по недопущению развития такого сценария, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

«Да, я думаю, что война потенциально возможна, потому что Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над Китаем после последнего партийного съезда. Он заявил, что собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем», — цитирует её ТАСС.

Шерман напомнила о словах китайского лидера о том, что он надеется сделать это мирным путём, однако допустил возможность применения силы при необходимости.

«Поэтому наши усилия направлены на сдерживание этого, на то, чтобы убедить Китай не двигаться в этом направлении, а также на поддержку Тайваня, чтобы у него были средства для самозащиты», — добавила Шерман.

Ранее в оборонном ведомстве КНР сообщили, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта. Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой красной линией, которую нельзя пересекать.

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