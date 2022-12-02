Венесуэла заключила контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти

Венесуэла заключила контракт с американской компанией Chevron по продолжению добычи нефти. Об этом сообщил венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала VTV.

«Мы подписали сегодня важные контракты для продолжения работ по добыче нефти американской Chevron», — приводит его слова РИА Новости.

26 ноября американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США.

Также сообщалось, что американские власти готовы ослаблять санкции против Венесуэлы, добиваясь проведения выборов в стране.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к возобновлению диалога с оппозицией при посредничестве Норвегии и Мексики.