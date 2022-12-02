Венесуэла заключила контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти
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«Мы подписали сегодня важные контракты для продолжения работ по добыче нефти американской Chevron», — приводит его слова РИА Новости.
26 ноября американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США.
Также сообщалось, что американские власти готовы ослаблять санкции против Венесуэлы, добиваясь проведения выборов в стране.
До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к возобновлению диалога с оппозицией при посредничестве Норвегии и Мексики.