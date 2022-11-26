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Власти США разрешили компании Chevron импортировать нефть из Венесуэлы

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Американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.
Власти США разрешили компании Chevron импортировать нефть из Венесуэлы
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Tama

«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведённых совместными предприятиями Chevron», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о совместных предприятиях Chevron и венесуэльской компании PDVSA.

Выписанная на полгода лицензия не позволяет платить налоги венесуэльскому правительству.

17 мая стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США разрешили работать нефтяным компаниям Соединённых Штатов и Европы на территории южноамериканского государства.

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