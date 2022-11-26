Власти США разрешили компании Chevron импортировать нефть из Венесуэлы
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«Разрешаются... продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведённых совместными предприятиями Chevron», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о совместных предприятиях Chevron и венесуэльской компании PDVSA.
Выписанная на полгода лицензия не позволяет платить налоги венесуэльскому правительству.
17 мая стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США разрешили работать нефтяным компаниям Соединённых Штатов и Европы на территории южноамериканского государства.