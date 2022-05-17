В Венесуэле подтвердили разрешение США на работу нефтяников в стране

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США разрешили работать нефтяным компаниям Соединённых Штатов и Европы на территории южноамериканского государства.

«Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что США уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», — написала она в Twitter.

9 марта сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина обновила исторический максимум, превысив $4,25 за галлон (3,785 л).

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

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