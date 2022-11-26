В США заявили о готовности ослаблять санкции против Венесуэлы
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По словам чиновника, которые приводит ТАСС, США «готовы обеспечить целевое ослабление санкций в зависимости от конкретных шагов, позволяющих облегчить страдания венесуэльцев и приблизить их к восстановлению демократии путём проведения свободных и честных выборов».
Он отметил, что решение позволить компании Chevron добывать нефть в Венесуэле направлено именно на это.
Ранее американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.
До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к возобновлению диалога с оппозицией при посредничестве Норвегии и Мексики.