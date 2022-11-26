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В США заявили о готовности ослаблять санкции против Венесуэлы

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Американские власти готовы ослаблять санкции против Венесуэлы, добиваясь проведения выборов в стране, заявил представитель администрации США высокого ранга.
В США заявили о готовности ослаблять санкции против Венесуэлы
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По словам чиновника, которые приводит ТАСС, США «готовы обеспечить целевое ослабление санкций в зависимости от конкретных шагов, позволяющих облегчить страдания венесуэльцев и приблизить их к восстановлению демократии путём проведения свободных и честных выборов».

Он отметил, что решение позволить компании Chevron добывать нефть в Венесуэле направлено именно на это.

Ранее американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к возобновлению диалога с оппозицией при посредничестве Норвегии и Мексики.

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