The Telegraph: российская СВО на Украине показала уязвимость британской артиллерии
- РИА Новости
Уоллес не исключил, что в британскую армию могут принять на вооружение ракеты нового поколения, поскольку украинский кризис обнажил необходимость в модернизации британской артиллерийской системы, которая уже устарела.
По словам министра обороны Британии, которые приводит РИА Новости, самоходные гаубицы AS-90 не показывают такой эффективности, как аналоги из других стран.
Как пишет издание, британское правительство намерено выделить на это дополнительные £24 млн.
В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.
В ноябре Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.