The Telegraph: российская СВО на Украине показала уязвимость британской артиллерии

Российская специальная военная операция на Украине продемонстрировала критическую уязвимость британской артиллерии. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Доминик Николс со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.

Уоллес не исключил, что в британскую армию могут принять на вооружение ракеты нового поколения, поскольку украинский кризис обнажил необходимость в модернизации британской артиллерийской системы, которая уже устарела.

По словам министра обороны Британии, которые приводит РИА Новости, самоходные гаубицы AS-90 не показывают такой эффективности, как аналоги из других стран.

Как пишет издание, британское правительство намерено выделить на это дополнительные £24 млн.

В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.

В ноябре Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.