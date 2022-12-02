The Telegraph: российская СВО на Украине показала уязвимость британской артиллерии

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Российская специальная военная операция на Украине продемонстрировала критическую уязвимость британской артиллерии. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Доминик Николс со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.
The Telegraph: российская СВО на Украине показала уязвимость британской артиллерии
  • РИА Новости

Уоллес не исключил, что в британскую армию могут принять на вооружение ракеты нового поколения, поскольку украинский кризис обнажил необходимость в модернизации британской артиллерийской системы, которая уже устарела.

По словам министра обороны Британии, которые приводит РИА Новости, самоходные гаубицы AS-90 не показывают такой эффективности, как аналоги из других стран.

Как пишет издание, британское правительство намерено выделить на это дополнительные £24 млн.

В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.

В ноябре Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.

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