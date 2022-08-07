Sky News: Британии стало труднее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине

Телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.

Как указывают источники телеканала, ещё одной причиной проблем с лётной подготовкой стало развёртывание авианосца HMS Queen Elizabeth в Тихом океане в 2021 году, так как на корабле находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты ВМС и ВВС. В итоге это привело к дефициту инструкторов в Великобритании.

Отмечается, что министр обороны страны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Великобритании Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов.

Телеканал указывает, что на устранение проблем с подготовкой пилотов могут уйти годы.

Ранее уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца.