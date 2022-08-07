Sky News: Британии стало труднее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине
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Как указывают источники телеканала, ещё одной причиной проблем с лётной подготовкой стало развёртывание авианосца HMS Queen Elizabeth в Тихом океане в 2021 году, так как на корабле находились восемь истребителей F-35, которыми управляли опытные пилоты ВМС и ВВС. В итоге это привело к дефициту инструкторов в Великобритании.
Отмечается, что министр обороны страны Бен Уоллес поручил командующему ВВС Великобритании Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов.
Телеканал указывает, что на устранение проблем с подготовкой пилотов могут уйти годы.
Ранее уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев предложил подготовить 10 тыс. украинских солдат на территории европейских стран за четыре месяца.