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Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о нехватке в стране лётчиков для истребителей F-35

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.

Как пишет ТАСС, об этом Уоллес сообщил в ходе выступления в комитете палаты лордов.

Он назвал данную ситуацию «довольно проблематичной».

Глава британского Минобороны также признал, что обучение лётчиков управлению таких истребителей занимает вплоть до восьми лет вместо установленных двух-трёх.

В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.

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