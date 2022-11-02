Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о нехватке в стране лётчиков для истребителей F-35
Как пишет ТАСС, об этом Уоллес сообщил в ходе выступления в комитете палаты лордов.
Он назвал данную ситуацию «довольно проблематичной».
Глава британского Минобороны также признал, что обучение лётчиков управлению таких истребителей занимает вплоть до восьми лет вместо установленных двух-трёх.
В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.