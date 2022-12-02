В ФРГ не подтвердили переговоры о поставках ЗРК Patriot Киеву или их передачу через Польшу

В кабмине Германии сообщили, что правительство ФРГ не подтверждает переговоры с Украиной о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot и их передачу через Польшу.

«О разговорах с Украиной о размещении Patriot на Украине мне ничего не известно», — цитирует РИА Новости спикера правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера.

Он отметил, что во время пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Шольц заявил, что предложение Польше о размещении на её территории зенитно-ракетных комплексов неизменно.

В свою очередь, Столтенберг заявил, что просьбы Украины и планы поставок Варшаве стоит рассматривать отдельно.

В кабинете министров подчеркнули, что передача ЗРК Киеву невозможна технически.

29 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать от Запада поставок трансформаторов и американских систем ПВО Patriot, потому что «время разговоров прошло», а украинцы «мёрзнут».

По словам зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, если НАТО поставит «киевским фанатикам» комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью армии России.