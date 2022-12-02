Боррель: ЕС найдёт способ передать Украине средства из замороженных активов России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет искать способ передать Украине средства из замороженных российских активов.

Как говорится в заявлении на сайте ЕС, по словам Борреля, страны Евросоюза уже заморозили около €19 млрд активов, которые принадлежат «российским олигархам» и другим лицам, поддерживающим Россию.

«Около €300 млрд резервов Центробанка России были заблокированы. Хотя «заморожено» и «заблокировано» не означает «конфисковано», мы продолжим изучать правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит за восстановление Украины», — заявил Боррель.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж».

В свою очередь, власти Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России, потому что этому мешает международный принцип государственного иммунитета.