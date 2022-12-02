Боррель: ЕС найдёт способ передать Украине средства из замороженных активов России

Короткая ссылка
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет искать способ передать Украине средства из замороженных российских активов.
Боррель: ЕС найдёт способ передать Украине средства из замороженных активов России
  • Gettyimages.ru

Как говорится в заявлении на сайте ЕС, по словам Борреля, страны Евросоюза уже заморозили около €19 млрд активов, которые принадлежат «российским олигархам» и другим лицам, поддерживающим Россию.

«Около €300 млрд резервов Центробанка России были заблокированы. Хотя «заморожено» и «заблокировано» не означает «конфисковано», мы продолжим изучать правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит за восстановление Украины», — заявил Боррель.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж».

В свою очередь, власти Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России, потому что этому мешает международный принцип государственного иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить