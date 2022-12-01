WSJ: чиновники ЕС признали, что не могут конфисковать замороженные средства ЦБ России

Власти Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России, потому что этому мешает международный принцип государственного иммунитета, пишет The Wall Street Journal.

По этой причине Еврокомиссия вместо конфискации активов ЦБ предлагает странам ЕС учредить фонд для управления ликвидными активами, чтобы прибыль от них использовать для выплат Украине, пишет газета.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами.

По информации Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд.

Российская сторона отметила, что намерение Брюсселя распоряжаться финансовыми резервами России по собственному усмотрению — урок для мирового бизнеса.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж».