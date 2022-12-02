В Германии заявили, что Путин и Шольц обсуждали Украину в течение часа

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Представитель правительства Германии сообщил, что канцлер Олаф Шольц в течение часа обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и её последствия.
В Германии заявили, что Путин и Шольц обсуждали Украину в течение часа
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, Шольц призвал Путина «как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта».

2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор по инициативе Берлина.

Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины.

В частности, Путин сообщил, что точечные ракетные удары Вооружённых сил России по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева.

Он также призвал немецкого политика пересмотреть подходы Берлина в контексте событий, которые происходят на Украине.

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