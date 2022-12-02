В Германии заявили, что Путин и Шольц обсуждали Украину в течение часа
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, Шольц призвал Путина «как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта».
2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор по инициативе Берлина.
Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины.
В частности, Путин сообщил, что точечные ракетные удары Вооружённых сил России по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева.
Он также призвал немецкого политика пересмотреть подходы Берлина в контексте событий, которые происходят на Украине.