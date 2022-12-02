В Германии заявили, что Путин и Шольц обсуждали Украину в течение часа

Представитель правительства Германии сообщил, что канцлер Олаф Шольц в течение часа обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и её последствия.

РИА Новости