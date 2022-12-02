Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал немецкого политика пересмотреть подходы Берлина в контексте событий, которые происходят на Украине.

Он напомнил, что западные государства, в том числе Германия, накачивают киевский режим вооружениями и готовят украинских военных.

«Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров», — заявили в Кремле.

Также это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению «всё новых кровавых преступлений против мирного населения», отметили в Москве.

2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины.

В частности, Путин сообщил, что точечные ракетные удары российских вооружённых сил по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева.