Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал немецкого политика пересмотреть подходы Берлина в контексте событий, которые происходят на Украине.
Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

Он напомнил, что западные государства, в том числе Германия, накачивают киевский режим вооружениями и готовят украинских военных.

«Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров», — заявили в Кремле.

Также это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению «всё новых кровавых преступлений против мирного населения», отметили в Москве.

2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины.

В частности, Путин сообщил, что точечные ракетные удары российских вооружённых сил по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить