Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
Он напомнил, что западные государства, в том числе Германия, накачивают киевский режим вооружениями и готовят украинских военных.
«Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров», — заявили в Кремле.
Также это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению «всё новых кровавых преступлений против мирного населения», отметили в Москве.
2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.
Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины.
В частности, Путин сообщил, что точечные ракетные удары российских вооружённых сил по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева.