Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией

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Точечные ракетные удары российских вооружённых сил по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева против гражданской инфраструктуры России, в том числе на теракт на Крымском мосту. Об этом в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил российский президент Владимир Путин.
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
  • РИА Новости

Он заявил, что российские ВС долгое время «воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины».

«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. Путин разъяснил Шольцу принципиальные подходы Москвы к проведению спецоперации.

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