Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией

Точечные ракетные удары российских вооружённых сил по определённым целям на Украине стали вынужденной реакцией на провокации Киева против гражданской инфраструктуры России, в том числе на теракт на Крымском мосту. Об этом в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил российский президент Владимир Путин.

Он заявил, что российские ВС долгое время «воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины».

«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.

Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. Путин разъяснил Шольцу принципиальные подходы Москвы к проведению спецоперации.