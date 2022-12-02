Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
- РИА Новости
Он заявил, что российские ВС долгое время «воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины».
«Но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
2 декабря Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонный разговор.
Они обсудили разные аспекты ситуации вокруг Украины. Путин разъяснил Шольцу принципиальные подходы Москвы к проведению спецоперации.