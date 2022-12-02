WSJ: политиков, экологов и кулинаров возмутило появление омаров на ужине Байдена и Макрона

Подача омаров во время торжественного ужина лидеров США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в Белом доме вызвало возмущение политиков, экоактивистов и кулинаров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, ловля омаров в штате Мэн, которых подали во время ужина, в настоящее время находится в центре «юридических и нормативных споров».

Речь идёт о возможном вреде, который оборудование промысловиков наносит китам, находящимся под угрозой исчезновения.

Так, ранее потребителей предостерегли от покупки омаров из штата.

Кроме того, сеть супермаркетов Whole Foods приостановила продажи данного морепродукта, подчеркнув, что они не соответствуют «стандартам устойчивого развития».

Сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз также прокомментировала подачу омаров на ужине.

«Если мэнский омар достаточно хорош, чтобы его подавать в Белом доме, почему он недостаточно хорош для всех розничных продавцов морепродуктов, включая Whole Foods», — отметила она.

30 ноября Макрон прибыл в США с пятидневным государственным визитом для переговоров с Байденом.

Ранее сообщалось, что Джо Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями.