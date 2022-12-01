Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию винила

Американский президент Джо Байден подарил прибывшему в Соединённые Штаты французскому президенту Эммануэлю Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что рама подаренного зеркала выполнена из дерева, которое собрано на территории Белого дома.

По данным пресс-службы американской администрации, зеркало является копией украшения из коллекции Белого дома.

Также американский лидер подарил президенту Франции коллекцию виниловых пластинок с записями музыкантов из США и архивную копию патента первого фонографа.

Ранее Макрон заявил, что планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат.