Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию винила

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Американский президент Джо Байден подарил прибывшему в Соединённые Штаты французскому президенту Эммануэлю Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями.
Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию винила
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что рама подаренного зеркала выполнена из дерева, которое собрано на территории Белого дома.

По данным пресс-службы американской администрации, зеркало является копией украшения из коллекции Белого дома. 

Также американский лидер подарил президенту Франции коллекцию виниловых пластинок с записями музыкантов из США и архивную копию патента первого фонографа.

Ранее Макрон заявил, что планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат.

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