Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию винила
- AP
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Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что рама подаренного зеркала выполнена из дерева, которое собрано на территории Белого дома.
По данным пресс-службы американской администрации, зеркало является копией украшения из коллекции Белого дома.
Также американский лидер подарил президенту Франции коллекцию виниловых пластинок с записями музыкантов из США и архивную копию патента первого фонографа.
Ранее Макрон заявил, что планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат.