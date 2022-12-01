Макрон планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат
- AP
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Об этом он сказал сотрудникам СМИ перед началом встречи с Байденом.
По его словам, во Франции выступают за «установление мира на долговременной основе» и «соблюдение безопасности Украины».
«Мы обсудим вопросы энергетики, экономики, космоса, а также климатические изменения», — цитирует его РИА Новости.
Макрон заявил о необходимости тесной координации в данных вопросах.
Ранее французский лидер заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.