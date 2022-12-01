Макрон планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат

Французский президент Эммануэль Макрон планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом конфликт на Украине, вопросы энергетики и климата.

Об этом он сказал сотрудникам СМИ перед началом встречи с Байденом.

По его словам, во Франции выступают за «установление мира на долговременной основе» и «соблюдение безопасности Украины».

«Мы обсудим вопросы энергетики, экономики, космоса, а также климатические изменения», — цитирует его РИА Новости.

Макрон заявил о необходимости тесной координации в данных вопросах.

Ранее французский лидер заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.