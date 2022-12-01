Макрон планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом конфликт на Украине, вопросы энергетики и климата.
Макрон планирует обсудить с Байденом конфликт на Украине, энергетику и климат
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом он сказал сотрудникам СМИ перед началом встречи с Байденом. 

По его словам, во Франции выступают за «установление мира на долговременной основе» и «соблюдение безопасности Украины». 

«Мы обсудим вопросы энергетики, экономики, космоса, а также климатические изменения», — цитирует его РИА Новости

Макрон заявил о необходимости тесной координации в данных вопросах.

Ранее французский лидер заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить