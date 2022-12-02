Полиция Испании: нет признаков, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят спецслужбы России

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Полиция Испании заявила, что не видит признаков того, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят российские спецслужбы или какая-либо организованная группа.
Полиция Испании: нет признаков, что за отправкой посылок со взрывчаткой стоят спецслужбы России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил телеканал Sexta.

Отмечается, что на четырёх из шести посылках подписи совпадают, «что может указывать на то, что они принадлежат одному и тому же автору, но все сценарии открыты, и ни одна гипотеза не исключена».

«Однако полиция не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа, тем более российские спецслужбы», — говорится в сообщении телеканала.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошёл взрывПострадал один сотрудник, он получил лёгкие ранения. По имеющимся данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Также сообщалось, что полиция Испании 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».

Вместе с этим СМИ сообщили, что службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.

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