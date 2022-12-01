Полиция Испании сообщила о перехвате предназначавшегося премьеру конверта со взрывчаткой

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Полиция Испании сообщила, что 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».
Полиция Испании сообщила о перехвате предназначавшегося премьеру конверта со взрывчаткой
  • AFP
  • © ANDER GILLENEA

Об этом сообщило МВД страны.

«Перехват произошёл 24 ноября, после того как службы департамента безопасности при президиуме правительства, сортируя и отбирая корреспонденцию, обнаружили подозрительное почтовое отправление», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что конверт был отправлен обычной почтой.

Ранее El Mundo сообщила, что службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Позднее МВД Испании подтвердило обнаружение пакета со взрывчатым веществом на авиабазе.

Также, по данным El Mundo, в здание Министерства обороны Испании прислали пакет со взрывчаткой.

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