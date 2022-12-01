МВД Испании подтвердило обнаружение пакета со взрывчаткой на авиабазе

МВД Испании подтвердило, что на авиабазе в Торрехон-де-Ардос обнаружили пакет со взрывчатым устройством.

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«Рано утром в четверг система безопасности авиабазы в городе Торрехон-де-Ардос обнаружила подозрительный конверт, он может содержать устройство», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии отправились на базу, следователи изучают конверт. Ранее El Mundo сообщила, что службы безопасности Испании обнаружили пакет со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.